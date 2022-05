news

Quan l'amistat amb una anciana de Kampala es converteix en una cursa de solidaritat

Sant'Egidio a Kampala, Uganda, porta diversos anys visitant ancians en situació de pobresa, especialment en barris marginals. Els ancians, sovint abandonats o marginats, lluiten per seguir endavant i, de vegades, són víctimes de la violència. Com en el cas de R., una anciana que coneixen des de fa temps, gran amiga dels joves de la Comunitat, que malauradament va ser objecte d'una agressió i un robatori. Desesperada, el primer que va fer va ser trucar als seus amics de Sant'Egidio, que ràpidament la van ajudar i la van acompanyar a l'hospital per fer primers auxilis.

Un cop curada, la visitaven cada dia i es va crear una cursa de solidaritat. A partir d'aquest episodi, els joves de la Comunitat van reflexionar sobre el tema de la soledat i la fragilitat de la gent gran i van iniciar una campanya de ràdio i a les xarxes per recollir aliments que s'han distribuït entre els molts ancians que coneixen. En particular a les persones malaltes que passen gana perquè no poden moure's.