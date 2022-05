news

Al Pakistan s'està preparant un nou corredor humanitari per als refugiats afganesos

Mentre espera que s'enlairi el primer corredor humanitari per als afganesos, una delegació de Sant'Egidio es troba a Lahore i Islamabad per reunir-se, juntament amb les comunitats pakistaneses, amb joves i famílies que han fugit de l'Afganistan.

“Han estat dies d'intenses trobades amb molts refugiats que la Comunitat va conèixer a través de tercers i amb els quals hem mantingut contacte a distància en els últims mesos, des de la caiguda de Kabul fins a l'arribada als països veïns. Tothom espera que s'obri el corredor humanitari.



Des del passat mes de novembre, les famílies seleccionades per al primer viatge s'apleguen cada tarda per aprendre italià en línia amb la professora de l'escola d'idiomes i cultura de Roma. Alguns d'ells ens van rebre en italià! El treball de l'escola dona esperança i força per tirar endavant en un moment de molta angoixa i, sovint, de desesperació.

Arriben al Pakistan refugiats de diferents ètnies que comparteixen la fam, la injustícia i la violència contínua. Hi ha hazares, tadjiks i pashtuns que s'oposen a l'actual règim. També fugen de la guerra que ja està en marxa entre els talibans i els milicians de l'Estat Islàmic-Khorasan, que darrerament ha provocat nombroses morts.

No obstant això, la vida dels refugiats afganesos al Pakistan no és fàcil. N'hi ha molts: 1,4 milions de sol·licitants d'asil comptabilitzats per l'ACNUR, molt més dels que hi resideixen. Només des de l'agost, tres-cents mil han creuat la frontera des de l'Afganistan.

A més de les reunions institucionals per desbloquejar el primer vol dels corredors, vam anar amb la Comunitat d'Islamabad al lloc on fan el servei amb els refugiats. Es tracta d'un grup d'afganesos que fa anys que viuen al Pakistan, sense identitat ni drets: els seus fills, nascuts allà, mai han anat a l'escola. A aquests se'ls afegeixen els refugiats sirians que demanen almoina al carrer.

Famílies senceres es reuneixen cada nit en un barri marginal prop de la parada d'un venedor de kebab, en una ciutat moderna i blindada, només per esperar menjar. Abans que arribessin els amics de Sant'Egidio, alguns els tiraven pa des de les finestres dels cotxes, però des que la Comunitat va començar a repartir el sopar, la situació ha canviat: la gent rep menjar dignament. L'"estil" de Sant'Egidio ha demostrat que és possible ajudar d'una manera més humana. Els nens aviat seran matriculats a l'escola. És un servei important perquè els refugiats afganesos de generacions anteriors i actuals no són ben tolerats.

També per a la nova generació de refugiats que han fugit recentment de l'Afganistan, aviat començarà un programa de suport al període de trànsit al Pakistan, mentre esperen sortir. Al barri cristià on se celebra l'escola de la pau, els nens afganesos podran assistir a l'Escola de la Pau i els pares rebran paquets d'aliments.