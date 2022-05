news

Dia d'Àfrica: la pau, l'alimentació, el dret a la salut i l'educació són les prioritats del continent africà

El Dia de l'Àfrica cau aquest any enmig d'una crisi mundial -la de la guerra d'Ucraïna- que no està exempta de repercussions al continent africà.

"Terres que estan lluny de Kíev i Moscou, però només geogràficament, perquè els efectes del conflicte ja han començat a pesar molt, des del Caire fins a Ciutat del Cap", ha escrit recentment Marco Impagliazzo, parlant de l'economia i les polítiques del conflicte actual. LLEGEIX (IT)

La preocupació per l'agreujament de la crisi alimentària, el conflicte prolongat al nord de Moçambic i l'extensió dels conflictes gihadistes a diferents punts del continent, ens recorden que el destí d'Àfrica no està separat del d'Europa i del món. "S'ha d'ajudar a les societats africanes a crear oportunitats per als seus ciutadans. Hi ha massa guerres i diversos estats tocats per crisis i violència. Hi ha el repte del terrorisme", ha escrit Andrea Riccardi. LLEGEIX (IT)

El compromís de Sant'Egidio a l'Àfrica es desenvolupa en grans programes com DREAM pel dret a la salut i BRAVO! pel registre de naixement, fins al treball per la pau en diferents situacions de conflicte. A més, també viu diàriament des del compromís de milers d'africans que, a les Comunitats de Sant'Egidio escampades pels diferents països del continent, es comprometen amb situacions d'extrema marginalitat, amb les Escoles de Pau, la proximitat als ancians, als leprosos, als refugiats.