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Esperar la pau, la responsabilitat d'acollir. Religioses, religiosos i laics: l'Evangeli ens interpel·la junts. Trobada, divendres 27 de maig de 2022, a les 16.00 h EN DIRECTE

26 Maig 2022 - ROMA, ITÀLIA

Iglesia
San Egidio

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