Una delegació de la Comunitat de Sant'Egidio, encapçalada per Cristina Marazzi, de visita a la República Centreafricana

la campanya de vacunació i l'acció pacificadora de la Comunitat al centre de les converses dels darrers dies

Aquests dies una delegació de Sant'Egidio d'Itàlia, encapçalada per Cristina Marazzi, visita Bangui, la capital de la República Centreafricana.

En els primers dies de la visita, la delegació ha estat rebuda pel president de la República, prof. Faustin Archange Touadera, al Palau de la Renaixença. “És un honor per als centreafricans rebre'ls - ha dit el president- perquè sabem què heu fet i feu la Comunitat de Sant’Egidio per la pau i la reconciliació al nostre país. Sense els vostres esforços desinteressats avui no seríem on som. Treballeu en silenci però sou més efectius que molts d'altres".

Cristina Marazzi ha il·lustrat l'evolució de la campanya de vacunació contra la pandèmia de la COVID-19 a Bangui, expressant la seva satisfacció per la gran resposta dels centreafricans: “Els qui es vacunen no només es protegeixen, sinó que mostren un gran amor per al seu poble. L'entusiasme dels centreafricans per aquesta campanya també pot ser un exemple per a d'altres països. És una obra fruit de la feina de molts i la plena col·laboració de les autoritats estatals”.

Els dies següents la delegació de Sant'Egidio ha anat a la Mesquita Central de Bangui, al centre del barri musulmà de PK5. Aquest barri, durant molt de temps, des del 2013 al 2015, ha estat al centre dels enfrontaments entre Seleka i Antibalaka. I ara Sant'Egidio ha estat rebut per l'alcalde de PK5 i per l'imam principal de la mesquita. “Sant’Egidio era a prop nostre quan ningú ens cuidava, ens assetjaven en aquest barri. Vam venir a Roma en un moment en què ningú podia sortir del barri”, ha dit l'alcalde. “Tots ens consideraven enemics del país. Avui ja no és així. Les nostres festes religioses s'han convertit en festes nacionals i anem cap a la reconciliació”.

“Els fills i filles musulmans d'aquest país estaran encantats de saber que heu vingut a visitar-nos. Tothom aquí a Bangui i a la resta del país sap que Sant'Egidio treballa per fer la voluntat de Déu sense interessos o agenda ocults". ha afegit l'imam. “Quan el Papa Francesc va visitar aquest lloc, la pau va tornar a PK5. Estem agraïts perquè sabem que vau creure i treballar per aquesta visita històrica".

La visita a la mesquita ha conclòs la trobada.