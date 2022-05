news

Des de l'Àfrica la notícia d'un important pas endavant en els drets humans: la República Centreafricana aboleix la pena de mort

La Comunitat de Sant’Egidio expressa una gran satisfacció per la votació -d'acord amb el govern- de l'Assemblea Nacional de la República Centreafricana que suprimeix la pena de mort, un pas decisiu que ara només espera la promulgació per part del Cap de l'Estat.

Sant'Egidio recorda que, amb motiu de la Trobada Internacional de Pregària per la Pau, celebrada a Madrid a setembre de 2019, el president centreafricà, Faustin-Archange Touadéra, ja va parlar del procés abolicionista com un "signe de pacificació" i, al mateix temps, "el signe d'un país que entra en una nova etapa històrica". Els ministres i les autoritats governamentals centreafricanes han participat constantment en els Congressos Internacionals de Ministres de Justícia promoguts periòdicament per la Comunitat per aconseguir progressivament l'abolició de la pena de mort en països encara retencionistes. Sant'Egidio és present a la República Centreafricana des de fa uns anys amb intervencions en l'àmbit de la salut (com el programa DREAM per al tractament i prevenció de la SIDA i la campanya de vacunació anti-Covid 19) i participa activament en la promoció del procés de pau i reconciliació del país.

La Comunitat felicita Centreàfrica per la votació de la seva Assemblea Nacional, perquè és un avenç més d'una nova consciència del dret i espera que el conjunt d'Àfrica esdevingui el segon continent, després d'Europa, lliure de la pena de mort.