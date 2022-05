news

Una carta de Bangui per a les Escoles de la Pau de Roma

A Bangui, capital de la República Centreafricana, la Comunitat de Sant’Egidio reuneix els dissabtes uns 40 infants de 2 a 15 anys en un espai de la Clinica DREAM, per a fer l'Escola de la Pau.

Són infants d'un barri proper, molt pobre i popular. L'Escola de la Pau ha estat per a ells una revolució, un lloc per a ser acollits i respectats, on aprenen a llegir i escriure i sobretot a estar junts sense violència.

Amb motiu de la visita d'una delegació de la Comunitat de Roma dissabte passat, els infants van voler escriure una carta als seus amics de Roma.

“Bon dia estimats amics de Roma. Estem molt honrats de poder-vos conèixer.

Som amics de l'Escola de la Pau de Bangui i volem enviar-vos la nostra salutació.

Estem molt a prop vostre i som els vostres amics, junts per la pau.

Com esteu? Gràcies pel vostre amor.

La pau sigui amb vosaltres!"

També per a Bangui és l'inici d'un vincle que escurça distàncies i uneix els infants de les Escoles de la Pau al món.