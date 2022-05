news

Indonèsia celebra el Dia Nacional de la Gent Gran. Finalment, s'obren les portes de moltes residències per celebrar moments de trobada, pregària i celebració

Les comunitats de Sant'Egidio d'Indonèsia van celebrar el Dia Nacional de la Gent Gran, en diverses ciutats: a Jakarta van poder treure la gent gran de la residència on viuen i passar un dia de vacances a Ancol, una estació costanera molt famosa a prop de la capital.

En altres ciutats, com Medan, Padang, Kupang i Yogyakarta, feien visites i moments de festa a l'interior de les residències. En molts casos, era la primera vegada que es podia tornar a entrar a les residències després d'haver estat tancades durant molt de temps a causa de la pandèmia.

A Padang, monsenyor Vitus Rubyanto es va unir a la festa a la Casa per Ancians “Wisma Cinta Kasih”. Els ancians van gaudir molt d'aquests preciosos moments. A Kupang, la jornada va començar amb la celebració de la litúrgia —que també és un regal per a la gent gran, perquè no poden sortir sovint i no poden assistir a la litúrgia— i va continuar amb un àpat conjunt i una festa.

Els infants i joves de les Escoles de la Pau van participar activament en aquesta jornada. Després de parlar a les seves classes sobre el valor de la vida dels ancians, van anar a visitar i portar regals als ancians pobres que viuen a casa seva, i també a alguns que no tenen habitatge fix.

“Va ser un moment de gran alegria per a tots nosaltres. Hem vist com les portes tancades comencen a obrir-se per a un diàleg amb els ancians i per construir una societat inclusiva en diversos llocs d'Indonèsia. En aquesta ocasió, els joves també van poder aprendre de les experiències vitals dels ancians i, sobretot, aquesta celebració és l'afirmació dels drets dels ancians a rebre atenció, cures i a ser escoltats”