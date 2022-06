news

Històries d'Ucraïna: ajuda humanitària i compromís de Sant'Egidio amb Ivano-Frankivs'k. VÍDEO

En Ivano-Frankivs'k, en el centro de la Comunidad de Sant'Egidio, tres veces por semana se distribuye ayuda humanitaria a los refugiados. Livia afirma que se mudó aquí desde la región de Kharkiv a principios de marzo. Solía ​​trabajar desde casa para un museo, pero ahora ha perdido su trabajo. Para ella es importante la ayuda de los voluntarios: “Tengo dos hijas de 15 y 9 años, vinimos aquí juntas, aquí nos recibieron con hospitalidad. Estamos muy agradecidas con toda la gente y con todos los voluntarios que nunca nos han dejado solas".

Svetlana se mudó a Ivano-Frankivs'k desde Slov"jans'k hace un mes y medio. La mujer dice que desde que dejó su ciudad ha estado tratando de vivir de sus ahorros pero se están acabando, así que hasta que no encuentre trabajo en Ivano-Frankivs'k los voluntarios van a ayudarla con la comida. “Sin ellos no podríamos hacer frente a esta situación y ésto a pesar de tener un trabajo y algunos ahorros. Logré traer algunas cosas, pero no hay suficiente dinero”.

Alina empaca kits con productos alimenticios higiénicos para refugiados. La mujer dice que se mudó de Berdiansk y fue a la casa de la Comunidad de Sant'Egidio en busca de ayuda; luego decidió ser voluntaria aquí. “He decidido ayudar aquí, no sentarme y no ver la televisión para que mi alma no se distraiga con lo que está pasando allá en la ciudad. He decidido venir aquí y ayudar a las personas que vienen aquí como yo y que necesitan ayuda".

"Toma esto para tu padre, saludalo, dile que venga a visitarnos". Adriana lleva 3 años en la Comunidad de Sant'Egidio, dice que siempre se ha encargado de estar con los jóvenes. Ahora distribuye ayuda humanitaria a los refugiados, les ayuda a elegir lo que se adapta a sus preferencias y tallas. “Por supuesto, quiero que cada uno encuentre lo que más le conviene. Lo que necesita, lo que más le gusta”.

A Ivano-Frankivs'k, al centre de la Comunitat de Sant'Egidio, tres vegades per setmana es distribueix ajuda humanitària als refugiats. Livia afirma que es va mudar aquí des de la regió de Kharkiv a principis de març. Treballava des de casa per a un museu, però ara ha perdut la feina. Per a ella és important l'ajuda dels voluntaris: “Tinc dues filles de 15 i 9 anys, vàrem venir juntes, aquí ens van rebre amb hospitalitat. Estem molt agraïdes amb tota la gent i amb tots els voluntaris que mai no ens han deixat soles”.

Svetlana es va traslladar a Ivano-Frankivs'k des de Slovjansk fa un mes i mig. La dona diu que des que va deixar la seva ciutat ha estat tractant de viure dels seus estalvis però s'estan acabant, així que fins que no trobi feina a Ivano-Frankivs'k els voluntaris l'ajudaran amb el menjar. "Sense ells no podríem fer front a aquesta situació i això malgrat tenir una feina i alguns estalvis. Vaig aconseguir portar algunes coses, però no hi ha prou diners".

Alina empaca kits amb productes alimentaris higiènics per a refugiats. La dona diu que es va mudar de Berdiansk i va anar a casa de la Comunitat de Sant'Egidio a la recerca d'ajuda; després va decidir ser voluntària aquí. “He decidit ajudar aquí, no seure i no veure la televisió perquè la meva ànima no es distregui amb el que està passant allà a la ciutat. He decidit venir aquí i ajudar les persones que vénen aquí com jo i que necessiten ajuda”.

"Pren això per al teu pare, saluda'l, digues-li que vingui a visitar-nos". Adriana fa 3 anys que és a la Comunitat de Sant'Egidio, diu que sempre s'ha encarregat d'estar amb els joves. Ara distribueix ajuda humanitària als refugiats, els ajuda a triar allò que s'adapta a les seves preferències i talles. “Per descomptat, vull que cadascú trobi allò que més li convé. Allò que necessita, allò que més li agrada”.

Abans de la guerra, els membres de la Comunitat de Sant'Egidio a Ivano-Frankivs'k distribuïen aliments dues vegades per setmana a les persones necessitades. Els voluntaris encara continuen amb aquesta feina i han llogat locals per organitzar l'ajuda humanitària i donar-la als refugiats. Els productes i medicaments vénen d'Itàlia, diu el coordinador, l'Ivan. "Sovint hi ha cues fins i tot des de les 6 del matí, fem tot el possible per organitzar-nos perquè tots se sentin còmodes, sense fer-los esperar massa, perquè la gent obtingui ajuda ràpidament i se'n vagi. Hi ha tantes situacions diferents, de vegades algú ve amb els seus pares, altres tenen els seus pares a l'hospital, o bé nens petits; aquí els oferim te i galetes, poden seure i explicar les seves històries. Molts estan sorpresos amb això, alguns fins i tot ploren”.

Iván diu que els dies que s'atenen els refugiats s'ajuda unes 100 persones.