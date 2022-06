news

La Primera Dama de la República Centreafricana visita la clínica DREAM de la Comunitat de Sant'Egidio

La setmana passada, Brigitte Touadera, la Premiere Dame de la República Centreafricana, va visitar el centre del Programa DREAM a Bangui. Durant la seva visita va conèixer el personal sanitari que li va explicar les diferents patologies tractades, amb especial atenció a la prevenció de malalties en dones i infants.

Posteriorment, després de saludar els nombrosos pacients del centre, amb una delegació de DREAM va compartir la seva preocupació pels nombrosos malalts del país que no poden ser atesos per la manca d'equipaments sanitaris adequats i gratuïts. A continuació, la Primera Dama va agrair a Sant’Egidio la gran ajuda al seu país, comprometent-se a posar en marxa una col·laboració entre DREAM i l'Associació que ella presideix per a la protecció de les dones i els infants.