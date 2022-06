news

Pena de mort: “Satisfacció per l'eliminació de la pena de mort de la Constitució de Kazakhstan”

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

“Ningú no té dret a privar arbitràriament a una persona de la seva vida. La pena de mort està prohibida”. Això és el que diu l'article 15, punt 2 de la nova Constitució de Kazakhstan, aprovada per referèndum nacional ahir 5 de juny de 2022. Al país de l'Àsia Central, la pena de mort queda, doncs, abolida al més alt nivell.



La Comunitat de Sant'Egidio, que des de fa 20 anys comparteix el camí amb el govern kazakh per eliminar la pena capital de l'ordenament jurídic, expressa la seva satisfacció i felicita el president de la República Kassym Jomart Tokaev per aquesta radical afirmació del dret a la vida. És una decisió històrica possible gràcies a la col·laboració efectiva entre Sant'Egidio i la República de Kazakhstan, en la qual l'enyorada jurista Tamara Ivanova Chikunova, presidenta de l'Associació que ella mateixa va fundar (“Mares contra la pena de mort i la tortura”), va estar sempre a la avantguarda amb la seva incansable tasca de sensibilització durant el llarg procés abolicionista. Des del 18 de desembre de 2003, quan un jove que defensava es va salvar gràcies a una primera moratòria adoptada al país, fins al 24 de setembre de 2020, data de ratificació de l'adhesió al Segon Protocol al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i més endavant al 29 de desembre del mateix any la ratificació de l'abolició de la pena de mort per part del Parlament.



En el front de la diplomàcia informal, el mateix president Tokaev va participar el 2007 —en aquell moment com a president del Senat— en la trobada de pregària per la pau organitzada per Sant'Egidio a Nàpols. El diàleg va continuar en les reunions anuals de ministres de justícia de diversos països africans i asiàtics, que va promoure la Comunitat a Roma.