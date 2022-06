news

Pregària a Lviv per demanar amb força la pau a Ucraïna i al món sencer

Quan ja han passat més de 100 dies des que va començar la guerra a Ucraïna, Sant'Egidio, a tot el món, no deixa de pregar perquè s'aturi el conflicte i es reprengui el diàleg. A la ciutat de Lviv aquests dies s'han reunit les persones de la Comunitat per invocar amb força el do de la pau a Ucraïna i a tots els llocs on hi ha violència i guerra.

Cadascú de nosaltres té un talent. "És que algú porta una llàntia per posar-la sota una mesura o sota el llit? No és per col·locar-la en el portallànties?" (Mc 4,21). A l'Evangeli de Marc el Senyor parla dels talents que tenim cadascú de nosaltres, carismes que poden servir als altres. Pot ser el talent d'una paraula amable, de la pregària o del raonament, el talent de l'amor o de la compassió. No podem amagar-los, no podem pensar que no cal utilitzar-los per ajudar els necessitats. Aquests, com una espelma, s'han de posar sobre l'altar, com una llum per dur als altres, perquè fins i tot el talent més petit dona benefici i joia.