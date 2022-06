news

"March for our lives": Les Comunitats de Sant'Egidio dels Estats Units a la manifestació nacional contra la violència provocada per l'ús de les armes

El dissabte 11 de juny, les Comunitats de Sant'Egidio de Boston, Washington DC i Nova York van participar a la "March for our lives", la gran manifestació contra la violència provocada per l'ús indiscriminat de les armes que ha tingut lloc simultàniament a diverses ciutats dels Estats Units.

En els darrers mesos, Sant'Egidio ha multiplicat les seves pregàries per la fi de la violència armada, a tot el país i especialment a Washington D.C., recordant totes les vides perdudes.

Com va dir el papa Francesc, “és hora de dir prou al trànsit indiscriminat d'armes”. A l'acte també hi van participar els infants de les Escoles de Pau, que amb les seves pancartes preparades per a l'ocasió, van expressar el seu "Prou!", el d'una generació que desitja mirar el futur sense por i proposa la pau com a alternativa concreta.