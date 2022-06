news

Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Abús i el Maltractament als Ancians Un món a mesura dels ancians és un món a mesura de tothom. Del blog "Visca els ancians!"

DIA INTERNACIONAL DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE EL MALTRACTAMENT ALS ANCIANS. UN MÓN A MESURA DELS ANCIANS ÉS UN MÓN A MESURA DE TOTHOM

El 15 de juny se celebra el Dia Internacional de la Conscienciació sobre l'Abús dels Ancians (#ElderAbuseAwarenessDay)), reconegut el 2011 per l'Assemblea General de l'ONU. Precisament les Nacions Unides preveuen que, entre 2019 i 2030, el nombre de persones de 60 anys i més augmentarà un 38%, passant de mil milions a 1400 milions, superant el nombre de joves a tot el món; un augment que serà encara més evident i ràpid als països en vies de desenvolupament.

A mesura que augmentala preocupació pel destí i el futur de la gent gran en zones de guerra, especialmenta Ucraïna, segons l'alarmant informe de l'Organització Mundial de la Salut, ja avui dia una de cada sis persones grans són víctimes d'algun tipus de maltractament en la seva vida. Davant el continu creixement de la població d'edat avançada arreu del món, a causa de l'allargament de la vida i els avenços de la medicina, sembla que les nostres societats no saben viure positivament la presència de moltes persones grans perquè hi ha una cultura que no accepta o no sap com tractar la debilitat. En aquesta “cultura del descart”, com la defineix el papa Francesc, creix un model que considera que cuidar els ancians és una cosa residual i s'estenen els abusos que sovint apareixen a les notícies: estafes, falta d'assistència i cura adequades, maltractaments, que arriben a l'eliminació física, com a l'Àfrica amb els ancians injustament acusats de bruixeria.

La Comunitat de Sant'Egidio treballa en més de 70 països de tot el món per defensar els drets de la gent gran, sobretot després de la mortalitat dels ancians que es va produir durant la pandèmia de covid-19, quan més de la meitat de les morts es van produir en centres sociosanitaris. Sant'Egidio està cada vegada més convençuda que cal tornar a centrar l'atenció en la situació dels ancians. Davant d'una societat que envelleix però que no sembla saber envellir, Sant'Egidio renova les seves propostes per desenvolupar xarxes de relacions socials, avui fortament fragmentades en societats on viure sol s'està convertint en un model dominant, i promou nous models d'acció, com el programa “Visca els ancians!”, una iniciativa per combatre la soledat i l'aïllament social i donar suport a la fragilitat. És una realitat consolidada en diverses ciutats, amb un seguiment actiu de la població gran, especialment la que viu sola, la qual cosa ha comportat una reducció significativa dels ingressos en residències i hospitals, amb clars beneficis tant en la millora de la qualitat de vida com en la reducció de les despeses de l'atenció que proporciona la comunitat.

Cal protegir els drets dels ancians , especialment cal garantir que siguin lliures d'escollir com i on viure la seva vida. De fet, en molts països del món, especialment en els països més rics, la institucionalització continua sent l'única opció, a causa de la manca de serveis al territori i a domicili. Cal fer una aposta clara pels serveis a domicili, la telemedicina i les formes alternatives d'habitatge, com el cohousing, que permeten que la gent gran segueixi vivint en el seu context vital i social. I a mesura que creix la idea que els centres sociosanitaris són cada vegada menys capaços de garantir una vida digna a aquells que ja no poden viure de forma autònoma,és necessari i urgent reobrir amb seguretat els centres residencials, en la mesura que sigui possible, al món exterior, fomentant les visites sense restriccions excessives i permetent als residents sortir lliurement, respectant sempre les ja nombroses mesures previstes per la legislació.

En els propers dies, proposarem mesures més concretes per ajudar la gent gran, fins i tot en un context climàtic en què les onades de calor cada vegada més habituals, juntament amb la solitud i l'aïllament, poden posar greument en perill la salut dels ancians.