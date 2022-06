news

Una delegació de Sudan del Sud, que es troba a Roma per continuar les converses de pau amb Sant'Egidio, es reuneix amb el papa Francesc

El dimecres 22 de juny tretze militars sud-sudanesos, del govern i de l'oposició es van reunir amb el papa Francesc durant l'audiència general. Els acompanyen representants de la Comunitat de Sant'Egidio, que fa anys que impulsen la mediació en aquest conflicte i que, en els últims dies, han organitzat un curs de formació a Roma per aconseguir una cooperació en el mecanisme de seguiment de l'alto el foc. “La inclusió d'aquests grups és un pas necessari per garantir el ple compliment de l'Acord de Cessació d'hostilitats i és essencial per portar la pau al Sudan del Sud”, explica Paolo Impagliazzo.

