A la regió de Cabo Delgado, al nord de Moçambic, el registre civil dels refugiats és una part essencial de l'ajuda humanitària

la implementació del programa "Bravo!"

La de Cabo Delgado a Moçambic, és una crisi humanitària que es manté des del 2017 i els costos són, com sempre, majoritàriament per dones i infants. Una crisi oblidada, lluny d'Europa, però que fins ara ha causat milers de víctimes i uns 800.000 desplaçats interns, persones que han hagut d'abandonar les seves cases per fugir dels atemptats terroristes gihadistes que assetgen el nord del país.

En les darreres setmanes, els terroristes han aconseguit atacar el districte d'Ancuabe a la província de Cabo Delgado i part de la província de Nampula. Zones que es consideraven fora del seu circuit. Hi ha confirmacions de persones assassinades i el nombre de desplaçats augmenta dia a dia.

Malgrat les dificultats del país, Sant'Egidio continua donant suport a la població amb aliments i ajuts bàsics, però no només: les Comunitats també es dediquen a la inscripció registral, a través del Programa BRAVO!, de totes aquelles persones que han perdut els seus documents per els atacs terroristes. Un servei fonamental, com explica Nelson Moda, perquè sense documents la gent perd tots els drets inclòs el de l'assistència humanitària.

