“Salvar, acollir, integrar”. Arriben a Itàlia amb els corredors humanitaris 95 refugiats que es trobaven a Líbia

El divendres 1 de juliol, a les 11.30 h, tindrà lloc un acte de benvinguda i una roda de premsa a Roma, amb la Comunitat de Sant'Egidio, les Esglésies Protestants i l'ACNUR

Avui, passades les 8 del vespre, arribaran a l'aeroport de Roma, gràcies als corredors humanitaris, 95 refugiats procedents dels camps de detenció de Líbia, on han estat víctimes de tortures i altres greus maltractaments greus. Originaris de diferents països africans (com ara Sudan del Sud, Eritrea, Etiòpia, Somàlia i Camerun) i Síria, seran acollits en diferents regions italianes (incloent el Laci, Sicília, Emília Romagna, la Toscana i la Ligúria).



L'arribada d'aquest nou grup ha estat possible gràcies a un protocol signat pels ministeris de l'Interior i d'Afers Exteriors d'Itàlia, l'ACNUR, la Comunitat de Sant'Egidio, la FCEI i la Mesa Valdense, i preveu acollir un total de 500 refugiats al país transalpí.



A l'acte de benvinguda per als nouvinguts i a la roda de premsa per explicar l'acollida i la integració que reben els refugiats segons el model ja provat dels corredors humanitaris, també hi participaran alguns refugiats que van arribar la nit anterior i d'altres del primer grup que va arribar de Líbia el 25 de novembre passat.

“Salvar, acollir, integrar”

Acte de benvinguda als refugiats de Líbia i roda de premsa



Divendres 1 de juliol, a les 11.30 h



Sala de Conferències de la Comunitat de Sant'Egidio, via della Paglia 14b (Trastevere).



Hi intervindran:



Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant'Egidio



Daniele Garrone, president de la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia



Carlotta Sami, portaveu d'ACNUR a Itàlia





L'acte serà retransmès en directe pel canal oficial de la Comunitat de Sant'Egidio (Registra't)