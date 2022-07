news

Andrea Riccardi a Malawi; visita a la "Casa de les nenes" de Sant'Egidio, a Blantyre

Una llar per a nenes i joves abandonades i víctimes de la tracta

La primera etapa de la visita d'Andrea Riccardi a Malawi, on es reunirà amb les Comunitats de Sant'Egidio, ha estat la “Casa de les nenes” a Blantyre.

Inaugurat fa 6 mesos, el centre acull nenes d'entre 12 i 14 anys que vivien al carrer, abandonades i de vegades venudes per traficants o per les seves pròpies famílies, empeses per la pobresa i per tant abusades i explotades.

El fenomen dels infants del carrer va en augment a Malawi. La Comissió Governamental de Drets Humans ha denunciat un augment del trànsit de nens i nenes en els darrers 3 mesos. El fenomen està relacionat amb la crisi econòmica agreujada per la guerra a Ucraïna que ha provocat un augment addicional del cost de vida. Una tragèdia d'enormes proporcions en un país ja de per si pobre: ​​Nacions Unides estima que el proper any, de 19 milions d'habitants, uns 9 estaran en risc de fam.

Sant’Egidio porta anys atenent els infants del carrer, repartint aliments, oferint-los la possibilitat de dutxes i atenció mèdica, ocupant-se de la seva inserció escolar o formació professional. A la casa acabada d'inaugurar, que acollirà 16 nenes, les convidades estan matriculades a l'escola, primera etapa d'integració al context social.

Durant la visita, Andrea Riccardi s'ha aturat una llarga estona per conversar amb les joves hostes i amb els qui ajuden a la casa, ha escoltat els seus relats i ha expressat l'alegria i l'esperança que hi diposita la Comunitat, que s'han convertit en mare i família per a cadascuna.