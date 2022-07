news

La ministra d'Exteriors de Kenya, Raychelle Omamo, visita Sant'Egidio

La ministra d'Exteriors de Kenya, Raychelle Omamo, va visitar la Comunitat de Sant'Egidio de Roma. "És una etapa important del meu viatge a Roma", va dir la ministra. "Admiro la vostra contínua dedicació a la pau, especialment al Sudan del Sud. Pau a Sudan del Sud vol dir també pau per a Kenya".

La visita va ser una oportunitat per confirmar el suport del Govern kenyà a la pau i a les iniciatives de solidaritat de Sant'Egidio a l'Àfrica oriental, com ara a Uganda i també a Kenya, on està present el programa DREAM de lluita contra la sida i la malnutrició, una qüestió crucial en aquest període en què vàries regions africanes pateixen una greu crisi alimentària. Per això és tan important l'estreta col·laboració entre Sant'Egidio i Kenya per lluitar contra la pobresa a les zones rurals del país.