Andrea Riccardi es reuneix a Blantyre amb delegats de les Comunitats de Sant'Egidio de Malawi i de Zàmbia

A Blantyre, a l'església de la House of Friendship de Sant'Egidio, Andrea Riccardi es va reunir amb delegats de les Comunitats de Malawi i de Zàmbia com a conclusió de la seva visita al país.

Durant una assemblea en la qual van participar delegacions de 70 comunitats, va sorgir clarament la importància d'haver format una extensa xarxa de solidaritat que, en temps de pandèmia i restriccions, ha ajudat els sectors més febles de la societat: els infants que no podien anar a l'escola, els ancians sols i sobretot els infants del carrer, el nombre dels quals va augmentar significativament durant la pandèmia i que van tenir grans dificultats per assegurar-se els mitjans de subsistència.

Alhora, es va fer palesa la preocupació per la crisi econòmica i social que està emergint al Malawi, com a tot el continent africà, arran de la guerra d'Ucraïna. Per això el paper de les 120 Escoles de Pau del país com a llocs de protecció per als seus més de 5000 nens és encara més estratègic.

El Malawi, a diferència d'altres països de la zona, mai ha estat escenari de guerres i conflictes en la seva història. No obstant això, els esdeveniments recents poden ser la premissa de tensions socials que alimenten una violència difusa. L'assemblea va permetre veure el paper que Sant'Egidio està cridat a jugar en aquest context per ajudar les diferents generacions a mantenir i conrear una cultura de convivència pacífica.