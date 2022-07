news

Es compleixen 15 anys de la mort de Floribert Bwana Chui, assassinat la nit del 7 al 8 de juliol de 2007 per dir no a la corrupció

ha estat proclamat “Servent de Déu” i continua la seva causa de beatificació

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Han passat 15 anys des que van assassinar Floribert Bwana Chui a Goma. El seu cos va ser trobat exactament el 8 de juliol de 2007, brutalment assassinat i torturat, d'una manera que suggereix que devia ser un avís per a altres persones que poguessin seguir el seu exemple.

Quina va ser la seva culpa? Floribert, un jove de la Comunitat de Sant'Egidio de Goma, va treballar com a “comissari de mercaderies en mal estat” a l'Oficina de Control Congolesa, l'agència duanera que comprova la qualitat de les mercaderies que passen per la frontera. Tothom sabia que els mesos anteriors havia destruït, d'acord amb la llei, algunes partides d'arròs caducat. I havia confessat que havia rebut diverses ofertes de diners, que va rebutjar, per deixar passar aquells productes caducats el consum dels quals hauria estat perjudicial per a la població. Aquesta forta oposició a aquest intent de corrupció va desembocar en el context de la seva mort.

Com va dir una vegada el papa Francesc: “La corrupció degrada la dignitat de la persona i destrueix tots els ideals bons i bonics. Tota la societat està cridada a treballar de manera concreta per lluitar contra el càncer de la corrupció que, amb l'esperança d'obtenir beneficis ràpids i fàcils, en realitat empobreix a tothom”. En Floribert va renunciar a un benefici fàcil per mantenir-se fidel a l'Evangeli que havia compartit i conviscut amb els germans i germanes de la Comunitat de Sant'Egidio de Goma, juntament amb els nens del carrer amb qui havia començat una Escola de Pau.

Va confessar-li a una monja amiga seva que, com a cristià, no podia acceptar posar en perill la vida de tantes persones. Va afegir: “Visc en Crist o no? Visc per a Crist o no? Per això no puc acceptar-ho. És millor morir que no pas acceptar aquests diners'.

Aquests dies, la Comunitat de Goma celebra el quinzè aniversari de la mort d'en Floribert, que ja ha estat proclamat “Servent de Déu” després de la fase diocesana del procés de beatificació, que va començar el març de 2015. La Congregació per a les Causes dels Sants va emetre el decret de validesa jurídica dels Fets i, mentrestant, el va publicar, el 8 d'abril. És una etapa important en el procés cap al reconeixement del martiri d'aquest germà nostre.

La seva decisió d'oposar-se a la corrupció que se li proposava va ser el fruit d'una vida ancorada en l'Evangeli viscuda juntament amb els pobres i els infants. Avui, per tant, Floribert ja és un model que es proposa per la seva integritat moral: només hem de pensar que a Goma els que no accepten la corrupció, els que es comporten honestament a la frontera, són anomenats “Bwana Chui”.

El papa Francesc ha plantejat moltes vegades el tema de la corrupció com un problema global per a l'economia i la política, especialment en els països en desenvolupament: entre els 20 països que lideren l'índex global de percepció de corrupció, 10 són africans i tots viuen en situacions de conflicte (Índex de Percepció de la Corrupció - Transparència Internacional Itàlia). Avui, en aquest context, en el qual encara es viuen tensions entre diferents ètnies de l'est del Congo i on la frontera de Goma, lloc on els interessos econòmics i comercials s'entrellacen amb conflictes regionals, ha tornat a ser un lloc de confrontació, la figura i la història d'en Floribert és el testimoni d'una resposta cristiana a aquesta xacra global que ens parla de pau.