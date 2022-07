news

Andrea Riccardi, de visita a Moçambic, celebra els 20 anys del programa DREAM i troba les comunitats de Maputo i Matola

Enguany, en el trentè aniversari de la pau a Moçambic, també se celebren els primers 20 anys del programa Dream. Per a l'ocasió, Andrea Riccardi, de visita a Moçambic, va acudir dissabte al matí al centre Dream de Zimpeto, a les afores de la capital, on va conèixer els/les activistes, metges i tots aquells qui donen vida a aquest centre, que representa una excel·lència en el tractament, no només de la SIDA, sinó també de moltes malalties no transmissibles i, en temps de pandèmia, s'ha convertit a més en un centre de vacunació.

A continuació, a la tarda Andrea Riccardi es va reunir amb les Comunitats de Sant'Egidio de Maputo i Matola, en una assemblea sobre el tema "Un cristianisme feliç". Hi van assistir unes 200 persones, entre joves i adults. Entre ells també molts Joves per la Pau, que van créixer amb la Comunitat des de la infància, al Centre Nutricional de Matola. "Comunicar la gratuïtat, que és la bona nova de Jesús als seus amics del món. Sigueu portadors de l'Evangeli a tots", va ser el desig que els va adreçar Andrea Riccardi.