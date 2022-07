news

Andrea Riccardi a Beira, Moçambic, visita les cases reconstruïdes després del pas del cicló Idai i es troba amb les comunitats de la província de Sofala

La visita d'Andrea Riccardi a Moçambic va commocionar ahir la ciutat de Beira.

La primera parada va ser la visita a la tomba de Don Jaime Gonçalves, l'arquebisbe de la ciutat mort el 2016, a qui Andrea Riccardi estava lligat per una llarga amistat, i qui va ser, juntament amb Matteo Zuppi, mediador en el procés que va conduir a l 'acord de Pau a Moçambic fa tot just 30 anys.

Tot seguit es van visitar algunes de les 53 cases construïdes després del cicló Idai i donades als ancians que van quedar sense llar. A la visita van estar-hi presents els Joves per la Pau (Giovani per la Pace) que van construir les cases i que avui segueixen visitant els ancians. Per a tots ells, l'ajuda rebuda per la Comunitat no és només haver trobat recer sinó, com deia l'Helena, “la casa m'ha fet persona”. Li ha permès la trobada i fer festes al costat dels infants de l'Escola de la Pau que viuen als mateixos barris.

A la tarda es va realitzar una gran assemblea on van assistir-hi unes 500 persones, tant de Beira com de les comunitats de les províncies de Sofala, Manica i Tete. "Ser Comunitat de Sant'Egidio -els va dir Andrea Riccardi- és un do per als pobres... Els germans i germanes de la Comunitat són com àngels que consolen en la foscor, en la necessitat ajuden, en la por sostenen, en la gana donen de menjar".