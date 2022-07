news

El secretari general de l'ONU respon als infants que demanen la pau a Ucraïna: "Seguiu impulsant el canvi. Les Nacions Unides estan amb vosaltres per construir un món més just i pacífic per a tothom"

La mobilització dels infants de les Escoles de la Pau va començar exactament un mes després de l'inici de la guerra a Ucraïna, el passat 25 de març (LLEGEIX). Va involucrar infants d'uns 70 països (des d'Itàlia fins a Malawi, Indonèsia, Moçambic, Polònia, per anomenar-ne només alguns) de les Escoles de la Pau de Sant'Egidio, i també molts d'altres vinculats a institucions públiques i privades de diversos tipus i nivells.

La proposta era adreçar-se als líders de l'ordre mundial assenyalant la petició de pau de les generacions més joves: en poques setmanes, milers de cartes, en diferents idiomes, però amb un missatge idèntic, van arribar al Secretari General de les Nacions Unides, António Guterres. "Apreciats responsables i governants del món, deixin de fer la guerra!”.

Les cartes, enquadernades en un sol i voluminós volum, expressen la preocupació dels més joves pels seus companys privats de pares, escola i jocs, el temor que la guerra arribi a prop de casa, però també mostren la saviesa de qui troba la violència sense sentit i no entén el motiu de la destrucció de cases, escoles i comerços. En poques paraules, en aquest volum, hi ha la gran demanda de pau de la generació que representa el nostre futur.

El secretari general de l'ONU ha reprès el missatge i ha enviat una carta de resposta:

"M'agradaria agrair a les Escoles de la Pau de Sant'Egidio i als estudiants pel seu compromís de viure en harmonia els uns amb els altres.

El nostre món està passant per temps difícils.

Els conflictes i les desigualtats van en augment.

El discurs d'odi i la desinformació separen les persones.

I el canvi climàtic amenaça la nostra supervivència.

Però podem canviar les coses. La nostra família humana ha demostrat una vegada i una altra que som capaços de fer grans coses quan treballem junts, a través de regions i generacions.

Hem d'escoltar els més joves.

Necessitem les vostres idees i el vostre coratge per donar forma al nostre futur comú.

Rebo esperança de la vostra petició i de les crides a la pau que em feu.

Continueu pressionant pel canvi. Les Nacions Unides estan amb vosaltres per construir un món més just i pacífic per a tots”.