Escola d'estiu multiètnica a Varsòvia

Ha començat l'Escola d'estiu a Varsòvia: vacances i educació en un context de trobada pacífica entre pobles.

Hi participen famílies d'Ucraïna, Síria, Afganistan, Egipte, Somàlia, Ruanda i la mateixa Polònia en un ambient serè, entre jocs infantils, trobades sobre el tema de l'ecologia i la pau, classes de llengua polonesa per a adults i moltes altres atraccions.



Les escoles d'estiu organitzades per la Comunitat de Varsòvia continuaran durant tot l'estiu amb noves iniciatives.