news

Ahir van arribar a París amb els corredors humanitaris algunes famílies sirianes

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Un grup de refugiats sirians procedents del Líban va arribar ahir a l'aeroport de Roissy-Charles-de-Gaulle de París.

Es tracta de dues famílies, originàries d'Alep i Hama, formades per sis persones, inclosos tres nens de 6 anys, 4 anys i 1 mes, que busquen una nova vida en pau després dels terribles anys viscuts primer a Síria i després als camps de refugiats del Líban. Seran acollides a Suresnes i La Montagne. Grups ciutadans organitzats per la Comunitat de Sant'Egidio els ajudaran i acompanyaran en el seu camí d'integració.

Les famílies són acollides en el marc del protocol d'acord per a l'execució del projecte “Operació per a l'Acollida Solidària de Refugiats del Líban (Corredors Humanitaris)”, la renovació del qual es va signar a París el 12 d'abril de 2021 entre el Ministeri de la Interior, el Ministeri d'Europa i Afers Exteriors, la Comunitat de Sant'Egidio a França i les Setmanes Socials de França. Aquest protocol preveu la identificació, acollida, integració i inclusió a França, en els tres anys següents a la signatura del protocol, de 300 refugiats de l'Iraq i Síria que es troben actualment al Líban, amb prioritat per als més vulnerables.

Aquesta nova arribada a França eleva a 46 el nombre de persones acollides en virtut d'aquest segon protocol, entre elles 20 menors de 18 anys. Aquest segon protocol segueix el primer, signat el 2017, que va permetre acollir 504 persones a França amb els mateixos criteris.