Mansuetud i generositat: els nous màrtirs i el coratge de l'Evangeli. Article d'Andrea Riccardi

Mansuetud i generositat: els nous màrtirs i el coratge de l'Evangeli

A Port-au-Prince, capital d'Haití, van assassinar una Germaneta de l'Evangeli, Luisa Dall'Orto, de 65 anys. Treballava en un de les moltes bidonvilles de la ciutat, Cité-Okay, on regnen la misèria i la violència. Parlant del seu centre que es trobava enmig de les barraques, deia: “En aquesta zona no hi ha ni un sol espai per als nens... Kay Chal és l'únic oasi on poden trobar-se, estar junts, fer els deures i viure la seva infància, que sovint els és negada o és encadenada”. Els nens, en la seva majoria, provenen de la província. Són enviats a la ciutat per treballar per a famílies benestants. Sovint són petits esclaus i se'ls roba la infància. En crioll se'ls anomena Restavek .

Per què va ser assassinada la germana Luisa? Havia decidit estar en un món violent per ajudar els nens. Segurament el treball de la religiosa impedia que els nens fossin carn de canó de la criminalitat. L'havien de fer fora. Malgrat l'ambient i el clima violent, va decidir quedar-se amb els seus nens.

És un martiri. Quin problema suposen per als violents cristians com ella, fins al punt de ser assassinats? És una pregunta que repetim aquests dies, quan veiem morir tants cristians. Per què? Darrerament, dos jesuïtes han estat assassinats a l'església de Cerocahui, un poblet de la Sierra Tarahumara, a Mèxic. Estaven intentant defensar un home que havia entrat al temple fugint d'un home armat. Els tres van ser assassinats. La Sierra Tarahumara, una regió oblidada, s'ha convertit en una àrea d'acció del narcotràfic. Els jesuïtes van morir perquè defensaven un home i consideraven que l'església era un espai de refugi.

A Owo (Nigèria) van viure una Pentecosta sagnant. Homes armats van entrar a l'església de Sant Francesc Xavier durant la missa i van disparar a discreció. Van assassinar desenes de cristians.

Anar a missa diumenge en algunes regions del món és un acte de valentia, perquè els terroristes ataquen vilment els cristians indefensos que preguen. En els últims mesos, diversos sacerdots catòlics han estat assassinats a Nigèria. És un balanç tràgic.

Al món, durant el 2021, 22 missioners, homes i dones, van caure a mans de la violència. Per què? No tenien enemics i no lluitaven contra ningú. Hi pot haver diverses explicacions del que va passar, però hi ha una constant que unifica tots aquests casos dolorosos: volien atacar persones indefenses que vivien per la pau i al servei dels més febles, i en molts casos en situacions de conflicte.

La mansuetud i la generositat de la seva vida ha estat una manera d'enfrontar-se de manera concreta i silenciosa a les accions violentes, a les bandes criminals, al fanatisme religiós i a l'explotació de les persones. Per això havien de morir, perquè ja no hi hagués testimonis que es pot viure d'una altra manera, sense assassinar i buscant el bé dels altres.

La seva sang vessada no és una notícia per arxivar. Aquestes vides trencades ens parlen a tots: són un testimoni que les comunitats cristianes del món estan cridades a honorar.

És el gran i humil missatge que es pot viure per a l'Evangeli i per als altres sense intentar salvar-se a un mateix costi el que costi. El cristianisme del nostre segle no és només el cristianisme dels cristians que són una mica mandrosos i cautelosos, sinó el de gent que ha decidit viure per a l'Evangeli.

Els nous màrtirs del segle XXI parlen a la consciència de cada persona i són una predicació viva que és possible viure l'Evangeli de les Benaurances. Per això van ser assassinats: calia silenciar la seva humanitat evangèlica, perquè representava una profecia en un món violent que no vol ni veure ni escoltar ni parlar. Prefereix assassinar.

Article d' Andrea Riccardi a Famiglia Cristiana del 17/7/2022

[Traducció de la redacció]