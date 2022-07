news

El príncep Albert II de Mònaco a Sant'Egidio per la signatura d'un conveni de col·laboració per a la lluita contra la pobresa, els corredors humanitaris i la salut a l'Àfrica

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El príncep Albert II de Mònaco va visitar ahir la Comunitat de Sant'Egidio a Roma, acompanyat per la ministra d'Afers Exteriors, la Sra. Berro Amadeï, per l'arquebisbe Mons. David i una delegació de la cooperació internacional monegasca. El van rebre Andrea Riccardi, el president Marco Impagliazzo i altres representants de la Comunitat. Durant la reunió es va signar un Memoràndum d'Intencions entre el govern del Principat de Mònaco i Sant’Egidio, que formalitza una col·laboració que ja va començar l'any 2015.

Des de fa uns anys, de fet, la cooperació internacional monegasca i la Comunitat col·laboren en la lluita contra la pobresa al món i l'accés universal a la salut i l'educació, en particular al continent africà. Es van signar conjuntament dos nous acords: donar suport al programa DREAM per a la prevenció i tractament de la sida i altres malalties a Malawi i Moçambic, i reforçar els "corredors humanitaris".

Per aquest motiu, el príncep Albert II també va visitar l'escola de llengua i cultura italiana de Sant'Egidio a la plaça Santa Maria in Trastevere, on va passar una llarga estona amb estudiants i nombroses famílies amb infants de diferents nacionalitats, que han arribat els darrers anys precisament gràcies als "corredors humanitaris" del Líban, Etiòpia, Líbia i l'Afganistan.