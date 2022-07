news

El 24 de juliol és el Dia Mundial dels Avis i els Ancians. Sant'Egidio i Enel Cuore junts perquè “ningú es quedi sol”

“Duguem el missatge del papa Francesc a tothom”

El 24 de juliol és el Dia Mundial dels Avis i els Ancians per voluntat del papa Francesc, que en aquest moment “marcat primer per la tempesta inesperada i furiosa de la pandèmia i després per una guerra que perjudica la pau i el desenvolupament a escala mundial”, ha llançat un missatge titulat “Encara donaran fruit a la vellesa” (Salm 92).



La Comunitat de Sant'Egidio se suma a la celebració d'aquest Dia amb diverses iniciatives: a Roma, una representació d'uns 200 ancians participaran en la litúrgia eucarística que el Papa celebra a la Basílica de Sant Pere, mentre que a les altres ciutats, Sant'Egidio, amb el programa “Visca els Ancians!”, que compta amb el suport d'Enel Cuore Onlus (fitxa del projecte), ha intensificat les intervencions de proximitat i promourà moments de trobada i pregària.



Per preparar aquesta Jornada, s'han realitzat 45.000 trucades telefòniques, 8.400 visites a domicili, 980 intervencions ( lliuraments de compres a domicili, acompanyament per a tràmits diversos o visites al metge) a persones grans en situació d'aïllament social i abandonament.



Davant les onades de calor anòmales d'aquests dies, també s'han dut a terme campanyes d'informació i prevenció amb la participació de la xarxa de proximitat creada al llarg dels anys pel Programa: porters, farmacèutics, voluntaris, cuidadors, familiars i veïns. Comerciants i restauradors també s'han mobilitzat per repartir àpats gratuïts a domicili.



Entre els protagonistes d'aquestes iniciatives solidàries, un paper fonamental és el dels propis ancians, que es troben entre els principals activistes i partidaris del Programa, i donen un testimoni efectiu de com “la vellesa —com s'afirma en Missatge per al Dia Mundial — no és un temps inútil en què fem un pas a un costat, abandonant els rems a la barca, però és una temporada per seguir donant fruits”.

