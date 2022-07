news

A Praga, la Comunitat se'n va de vacances amb famílies de refugiats de la Ucraïna devastada per la guerra

En els darrers mesos ha crescut l'amistat entre la Comunitat de Sant'Egidio de Praga i diverses famílies ucraïneses que han fugit de la guerra i han estat acollides a la ciutat. La Comunitat, en els darrers mesos, ha ajudat els infants a entrar a l'escola i ha engegat una escola d'idiomes per a les mares.

Recentment, famílies principalment compostes de dones i infants, han estat convidades a passar unes vacances en una muntanya no gaire lluny de la ciutat. També hi ha hagut persones sota diàlisi que, gràcies a la intervenció de Sant'Egidio, ara són ateses a hospitals de Praga.

Han estat dies d'amistat i de serenitat per a tothom. Sofia, de 87 anys, de Kharkiv, ha dit, commoguda, que per primera vegada ha sentit que estava de tornada a casa amb la família. Vitalij ha expressat la seva alegria dient que mai no hauria pensat que hi podria haver una veritable amistat com aquesta.

Durant les vacances hi ha hagut passejades, festes, jocs amb els infants i finalment una pregària per la pau a l'aire lliure. S'hi han llegit els noms dels països en guerra, alternant entre l'ucraïnès i el txec. La pregària comuna per la pau ha estat un signe per a tothom que ningú no és oblidat.