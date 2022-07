news

A Xipre, al camp de refugiats de Pournara, s'ha obert el restaurant de Sant'Egidio. Sota les Carpes de l'Amistat acollirà migrants durant tot el mes d'agost

El primer dia ja hi van assistir 500 refugiats, la majoria d'Àsia i Àfrica.

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El #santegidiosummer ha començat a l'illa de Xipre amb refugiats del camp de Pournara, una zona industrial a uns deu quilòmetres de la capital, Nicòsia. Construït a finals del 2019 per albergar un màxim de 800 persones, ara n'acull més de 2000. Amuntegament, manca d'aigua potable i mínima higiene: la vida dels refugiats al camp és molt dura.

Aquí, des d'avui i durant tot el mes d'agost, tindran lloc les activitats de Sant'Egidio, on participaran uns 140 voluntaris de diversos països europeus. El primer grup hi ha arribat fa uns dies i immediatament ha posat fil a l'agulla. De fet, ahir es van obrir "les Tendes de l'Amistat" per als refugiats. Sota les carpes, el restaurant de Sant'Egidio representa un oasi al desert, en un lloc on les temperatures són realment molt altes. Aquí les famílies poden menjar unides: al voltant de les taules, junts amb bon menjar i molta amistat. 500 refugiats, la majoria d'Àsia i Àfrica, ja hi han assistit el primer dia.

Un agraïment especial a les institucions de Xipre, als del camp de refugiats i a la nunciatura apostòlica que ha contribuit activament a la instal·lació de les estructures i el restaurant.