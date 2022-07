news

300 refugiats de l'Afganistan, sans i estalvis amb els corredors humanitaris gràcies a una àmplia col·laboració d'organitzacions de la societat civil

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

217 refugiats afganesos que havien estat refugiats al Pakistan des del passat mes d'agost han arribat a Itàlia avui, dimecres 27 de juliol, en un vol procedent d'Islamabad. Han pogut entrar a Itàlia gràcies al memoràndum d'entesa amb l'Estat italià, signat el 4 de novembre de 2021 per la Comunitat de Sant'Egidio, la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia, la Mesa Valdesa, Arci, Caritas Italiana, OIM, INMP i ACNUR.



Juntament amb altres grups provinents de l'Iran, el 25 de juliol i el dijous 28 de juliol, més de 300 refugiats afganesos seran acollits en diverses regions d'Itàlia gràcies als corredors humanitaris, un projecte plenament assumit per les associacions proposants i fet possible per la generositat i compromís de servei lliure i voluntari de molts ciutadans italians, que han ofert les seves llars per acollir refugiats, així com congregacions religioses, ONG i altres actors de la societat civil. Entre elles hi ha Solidaire, que en col·laboració amb Open Arms, ha contribuït a l'organització del vol des del Pakistan.



Aquesta tarda, a l'aeroport de Fiumicino, amb motiu de l'acollida de refugiats, ha tingut lloc una roda de premsa en la qual han participat Marina Sereni, viceministre d'Afers Exteriors i Cooperació Internacional; Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant'Egidio; Daniele Garrone, president de la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia; Alessandra Trotta, moderadora de la Mesa Valdesa; Filippo Miraglia, gerent nacional d'immigració d'Arci; Valentina Brinis, Open Arms. (MIRA EL VÍDEO)



“Com a govern italià, ens hem compromès a no abandonar el poble afganès”, va dir Marina Sereni, viceministra d'Afers Exteriors i Cooperació Internacional. “La situació humanitària és molt greu, especialment per a les dones i les nenes, a les quals no se'ls ha permès tornar a l'escola. No podem permetre que els infants afganesos perdin el seu futur. Amb els seus socis i agències internacionals, el govern italià continuarà portant ajuda humanitària a l'Afganistan i als països veïns. Tenim el deure d'acollir els que arriben a Itàlia gràcies als corredors humanitaris, que són fruit del treball de la societat civil italiana, que s'ha posat en marxa i que, gràcies a la col·laboració dels ministeris de l'Interior i d'Afers Exteriors, han aconseguit que arribi aquest primer grup.”



“ No hem oblidat el patiment dels afganesos! Avui es compleix una promesa per a 300 refugiats afganesos: no abandonar-los després de la tornada al poder dels talibans l'agost passat”, va dir Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant'Egidio. “Ens complau donar-los la benvinguda i començar per a tots ells el camí d'integració, ja experimentat, dels corredors humanitaris. Aquestes persones seran acollides, en diferents ciutats, per les nostres comunitats, i també per ciutadans i congregacions religioses que han volgut obrir les portes de casa seva. Mentre milions de persones fugen de la guerra, la fam i el canvi climàtic per buscar un futur corren el perill de deixar de ser notícia o de convertir-se en objectes d'explotació política, Itàlia mostra el seu rostre humà i acollidor, gràcies als corredors humanitaris i a una sinergia virtuosa entre societat civil i institucions”.



Daniele Garrone, president de la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia i Alessandra Trotta, moderadora de la Mesa Valdesa, van assenyalar: “Els evangèlics també acullen amb alegria els beneficiaris d'aquest corredor humanitari per als refugiats afganesos. No ens havíem oblidat d'ells. L'arribada d'avui és fruit del compromís conjunt d'associacions i institucions que han treballat plegades per desenvolupar i ampliar les bones pràctiques dels corredors humanitaris inaugurats el 2016, i des de llavors també les han proposat a les institucions europees com a política estructural per a la gestió dels refugiats”.



Filippo Miraglia, gerent d'immigració d'Arci Nazionale, va dir: “ARCI està molt satisfet de participar per primera vegada en els corredors humanitaris: si aquestes persones que van arribar avui en avió, que nosaltres i Itàlia generosament acollim, s'haguessin proposat pel seu compte buscar protecció i haguessin arribat a les fronteres de la UE, recorrent als traficants com es veuen obligades a fer el 99% de les persones que fugen, serien anomenats despectivament “immigrants il·legals” i s'arriscarien a acabar en camps de concentració libis amb el suport d'Europa i del nostre Govern, o rebutjats a les nostres fronteres terrestres, com és el cas cada dia, violant totes les lleis i convenis internacionals. Per això volem donar suport i invertir, també per demostrar que hi ha alternatives”.



Per a Enrique Piñeyro, president de l'ONG Solidaire: “El viatge té un valor molt alt per a nosaltres perquè acompanyem a persones que volen escapar del lloc on viuen perquè hi corren perill. Les dones a l'Afganistan, entre matrimonis forçats, la impossibilitat d'estudiar, la impossibilitat de sortir soles de casa... viuen en una situació inhumana. Poder ajudar-los a viure una vida normal és molt gratificant”.



Òscar Camps, fundador d'Open Arms, va dir: “Mai m'hauria imaginat, i menys el 2015, quan vam començar a rescatar persones que fugien de la guerra de Síria a través del mar Egeu, que avui estarien a l'aeroport d'Islamabad, col·laborant en la creació d'un corredor humanitari que portarà les dones i nenes afganeses a la seguretat, en aquest cas a Itàlia. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració amb moltes organitzacions i gràcies als avions proporcionats per l'ONG Solidaire. Per a nosaltres, que estem acostumats a rescatar al mar en condicions difícils, és un orgull poder evacuar aquestes persones per vies segures i legals. Seguirem al mar, però també és important intentar evitar patiments innecessaris, facilitant aquests corredors humanitaris de totes les maneres possibles. Open Arms i Solidaire seguiran fent-ho sempre que sigui possible”.

VIDEOCONFERÈNCIA

Ajuda als nostres corredors humanitaris