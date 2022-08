news

La Comunitat de Sant’Egidio es farà càrrec de l'església de Sant Llàtzer de Lima (Perú)

Al centre de Lima hi ha una antiga església dedicada al pobre Llàtzer de la paràbola de l'Evangeli. Fa segles era la capella d'un turó on hi tancaven els leprosos. Amb el pas del temps l'església va guanyar popularitat i el turó del Rímac va ser una zona molt poblada i cèntrica de la ciutat. Des del palau de govern fins a la plaza de Armas, amb tot just unes passes, s'arriba a Sant Llàtzer, avui parròquia.

Monsenyor Carlos Castillo Mattasoglio, arquebisbe de Lima, ha confiat a la Comunitat de Sant’Egidio aquesta església per tal que sigui un signe a la ciutat.

El 31 de juliol, en una solemne celebració, va tenir lloc la "presa de possessió" de la parròquia, punt de partença del treball pastoral de Frederic Comalat, de la Fraternitat sacerdotal de Sant'Egidio, amb l'ajuda d'Erduin Ortega. Amb ells, la Comunitat de Lima viu la missió d'acollir els pobres i comunicar l'Evangeli proposant viure la profunda fe del poble peruà en la història i davant dels desafiaments del present.