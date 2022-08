news

Vetlla de pregària per la pau a Nova York del 6 al 9 d'agost

En l'aniversari dels bombardejos atòmics d'Hiroshima i Nagasaki

El matí del 6 d'agost de 1945, la ciutat japonesa d'Hiroshima va ser colpejada per la primera bomba atòmica. Les autoritats militars japoneses van decidir no acceptar els termes de la rendició i van imposar una estricta llei marcial per evitar qualsevol possibilitat de negociacions de pau. El 9 d'agost de 1945 es va llançar la segona bomba atòmica sobre Nagasaki, poc després que la Unió Soviètica declarés la guerra al Japó i entrés a Manxúria. El 2 de setembre de 1945, el Japó es va rendir sense condicions. Els bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki segueixen sent els dos únics casos d'ús intencionat i destructiu de bombes atòmiques.

Davant els nombrosos conflictes en curs al món i les tensions creixents després de la invasió d'Ucraïna, la Comunitat de Sant'Egidio dels EUA ha promogut una vetlla contínua de pregària per la pau a la Capella del Sagrat Cor de Jesús i Maria, 325. E 33rd Str. Nova York 10016.

Nombroses associacions, congregacions i realitats eclesials s'han sumat a la iniciativa (vegeu aquest ENLLAÇ).

La vetlla de pregària està oberta a tothom des del divendres 5 d'agost al vespre fins al vespre del dimarts 9 d'agost de 2022.

També podeu unir-vos a la pregària en línia enviant les vostres intencions a [email protected]