L'obra “Hiroshima 平和” dels artistes dels Tallers d'Art de Sant'Egidio vol contribuir a no oblidar el bombardeig atòmic del 6 i 9 d'agost de 1945

El 6 i el 9 d'agost de 1945 dues bombes atòmiques van destruir les ciutats japoneses de Hiroshima i Nagasaki. Després de més de 75 anys, després dels acords de "no proliferació" (1986) i la "prohibició total de proves nuclears" (1996), molts països encara no han renunciat a la fabricació i a la possessió d'armes nuclears. Amb la guerra d'Ucraïna, tot això provoca encara més preocupació: no hem d'oblidar que, en el context d'aquesta guerra, hi ha la dramàtica incògnita de l'ús d'armes nuclears per part de Rússia.

Per no oblidar aquells tràgics fets de 1945, els artistes dels Tallers d'Art de la Comunitat de Sant'Egidio van voler representar el drama de la bomba atòmica d'Hiroshima amb un quadre. L'obra va ser concebuda durant unes vacances dels Amici a Montecompatri el juliol de 2022. El llenç representa el Monument a la Pau d'Hiroshima, un dels pocs edificis que van quedar dempeus després de l'explosió de la bomba. L'esquelet de la cúpula s'erigeix com l'últim testimoni de la inhumanitat de la guerra. A la part superior dreta hi ha la flor de cirerer de Sakura, signe de pau i esperança per al futur.

El títol de l'obra és: “Hiroshima 平和” (Hiroshima Pau) i les autores són Patrizia Nasini i Daniela Parisini.