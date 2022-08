news

Una delegació de Sant'Egidio participa en la manifestació de solidaritat amb la família d'Alika Ogochukwu: No a la distància, el menyspreu i la violència

Una delegació de Sant'Egidio, procedent de diferents ciutats italianes, va participar el dissabte 6 d'agost a Civitanova Marche, en la manifestació de solidaritat amb la família d'Alika, brutalment assassinat el 29 de juliol, i amb la comunitat nigeriana d'Itàlia.

“Davant del mal, davant de l'odi i la violència”,va dir Charles Ezeji, diaca nigerià de Sant'Egidio, en representació de tota la Comunitat, al final de la processó, “no volem ser espectadors com si estiguéssim davant d'una pel·lícula. La indiferència davant el mal deixa un camí obert, una llum verda per a la violència contra els febles que després es desencadena contra tots nosaltres.

Que aquesta tràgica mort del nostre germà Alika sigui l'últim d'aquests casos violents, i que creixi en nosaltres el desig d'una societat més humana i solidària. Avui som molts els que som aquí per dir-ho amb la nostra presència i les nostres paraules. Sí a la trobada, al coneixement, al respecte, a l'amistat. No a la distància, al menyspreu i a la violència. Preguem per la família d'Alika perquè el Senyor la consoli del dolor i la protegeixi amb el seu amor”.

La delegació de la Comunitat també va traslladar el seu condol a Charity, esposa d'Alika, i va posar flors al lloc del brutal atac de fa uns dies, on molts segueixen retent homenatges amb escrits i pregàries.