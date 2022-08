news

Un oasi de pau i amistat a Xipre per als migrants: sopars a les Carpes de l'Amistat, Escola de la Pau, visites culturals i escola d'anglès per a menors

Cada dia unes 550 persones venen a sopar a les Carpes de l'Amistat, just al costat del camp de refugiats de Pournara. Per acollir-los, persones de Sant'Egidio d'Itàlia, França, Bèlgica, Espanya, juntament amb joves refugiats que s'hi han afegit com a voluntaris, es dediquen a servir les taules a diari, amb il·lusió i fidelitat, o bé fan l'Escola de la Pau amb infants. A la paret de la casa davant la qual estudiem i dibuixem, s'ha aixecat el “mur de la pau”, on adults i infants hi pengen dibuixos, pensaments, cartes.

Hi ha molts menors no acompanyats, alguns de molt joves. Vénen de l'Afganistan, Síria, Somàlia. Tenen llargs i terribles viatges rera seu. I una gran necessitat de viure la seva adolescència, com tothom. Per a ells, cada matí hi ha una escola d'anglès a Nicòsia (però aviat s'obrirà un torn de tarda a les Carpes de l'Amistat) i viatges culturals i recreatius. Ahir, un grup de 50 persones van anar a visitar el zoològic de Pahos a l'oest de l'illa: un dia per a infants, no per a refugiats.

El dissabte a la nit, sota les Carpes, se celebra la litúrgia. Són molts els que hi participen: els cants de la Comunitat i els dels països d'on vénen els migrants s'uneixen en un cor alegre.

Visitants i amics també venen a la Carpa cada dia. Després de la visita dels ambaixadors de França i Itàlia, s'esperen altres representacions en els propers dies. Els responsables del camp també acompanyen la nostra feina amb gran simpatia. De fet, a molts els interessa el model d'acollida i integració de la Comunitat, del qual les Carpes, amb la seva barreja contínua dels "qui ajuden i els qui són ajudats", en són un exemple concret.