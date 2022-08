news

Pregària i solidaritat a Lima amb les famílies que han perdut casa seva a causa d'un devastador incendi

A El Cercado, un barri popular de Lima, hi ha un grup de casetes de fusta on viuen les famílies més pobres de l'Escola de la Pau. Els més fràgils van patir molt durant la pandèmia i van haver d'acceptar el dolor de perdre familiars i amics a causa de la covid-19. En aquests moments difícils, l'1 d'agost, un incendi va afectar greument algunes de les cases d'un carreró molt proper a les vies del tren, on viuen molts dels nens i nenes de l'Escola de la Pau.



En resposta a la crida de Joves per la Pau, moltes persones del barri van proporcionar productes de primera necessitat i van oferir allotjament perquè els afectats poguessin passar les fredes nits hivernals d'agost: menjar, medicaments i roba. El diumenge 7 d'agost es va celebrar una pregària amb famílies i amics, i es van repartir les primeres ajudes. Aquesta solidaritat concreta va commoure a molta gent: aquests petits gestos, que són fruit d'haver sembrat l'amistat durant molts anys, han implicat la col·laboració de moltes persones, començant pels més petits.