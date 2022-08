news

La guerra a Ucraïna continua amb la seva càrrega de dolor: Sant'Egidio obre un nou centre d'ajuda humanitària a Kíiv

Encara que, potser perquè estem de vacances, sembla que s'ha estès la idea que tot s'ha acabat, malauradament el conflicte a Ucraïna segueix actiu. Per això la Comunitat de Sant'Egidio continua ampliant la seva ajuda als refugiats procedents de zones de guerra. El dimecres 17 d'agost es va obrir un altre centre d'ajuda i atenció al districte de Darnitsa de Kíiv.

El primer dia de l'obertura del centre, unes quantes dotzenes de famílies van arribar i van fugir de Donbass, Khàrkiv i Kherson. Tothom va rebre ajuda alimentària i moral en poder compartir els seus problemes durant moments tan difícils.

Tot això és fruit de la gran mobilització promoguda per la Comunitat: s'han enviat productes de primera necessitat des d'Itàlia i Alemanya a Lviv, on el centre de coordinació els distribueix per tot el país, especialment a les regions més exposades a les conseqüències de la guerra. Més en general, els centres de distribució en sol ucraïnès són, a més del de Lviv, que distribueix 1200 paquets al mes, el d'Ivano-Frankivsk, amb 3500 paquets distribuïts al mes i, durant uns dies, també el centre de distribució obert a Kíiv.

SEGUIU AJUDANT-NOS EN L'EMERGÈNCIA D'UCRAÏNA