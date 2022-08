news

Global Friendship, Global Peace: del 26 al 28 d'agost se celebra a Amsterdam la gran trobada dels Joves per la Pau

Després dels anys de pandèmia, finalment es torna a celebrar presencialment la gran trobada dels Joves per la Pau europeus. I no només online.

Procedents de l'oest i de l'est d'Europa, estaran a Amsterdam del 26 al 28 d'agost amb el seu missatge de pau per passar tres dies de trobada, d'escolta i de compromís. Junts parlaran de migracions, solidaritat i ecologia. També hi participarà una delegació de joves d'Ucraïna.

DESCARREGA EL PROGRAMA EN PDF

Ves a la web Globalfriendship.eu