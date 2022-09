news

Donen l'església de Notre-Dame aux Riches Claires, de Brussel·les, a la Comunitat de Sant'Egidio

A partir de l'1 de setembre de 2022, la Comunitat de Sant’Egidio s'ocuparà de la parròquia de Notre-Dame aux Riches, al centre de Brussel·les, capital belga i seu de la Unió Europea.

La Comunitat duu més de deu anys a la ciutat, amb la pregària del vespre i la litúrgia del diumenge, amb serveis als pobres com el restaurant Kamiano, per als amics del carrer, i l'Escola de la Pau per als infants.

Ara, amb l'església de Notre-Dame aux Riches Claires, podrà ampliar encara més les seves iniciatives. L'edifici necessita reformes i ja s'han programat les obres per tornar-li la bellesa que tenia i fer que sigui funcional per a les diferents activitats que la Comunitat hi vol dur a terme.