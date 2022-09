news

El dret a l'educació és per a tothom. Dia Internacional de l'Alfabetització: Sant'Egidio treballa perquè ningú es quedi enrere

Segons dades publicades recentment per la UNESCO, actualment hi ha 250 milions de nens al món que estan privats del dret a l'educació.

Les dues regions més afectades són: l'Àfrica subsahariana, amb 98 milions, i l'Àsia Central, amb 85 milions de nens sense accés a l'educació. I les xifres segueixen augmentant. És un drama que ens obliga a preguntar-nos què fem per a les generacions que construeixen el futur de la humanitat.

Des de 1967, el 8 de setembre és el Dia Internacional de l'Alfabetització, una jornada que pretén recordar el dret universal a l'educació, premissa indispensable de la dignitat humana, la integració i el desenvolupament.



Sant'Egidio sempre ha treballat pel dret a l'educació de menors, dones, immigrants i minories, com els gitanos. La seva activitat educativa es reflecteix en les Escoles de Pau per a nens i joves, les Escoles de Llengua i Cultura per a migrants de diversos països, recentment també en camps de refugiats que es troben a les fronteres d'Europa.

A Itàlia, els cursos d'idiomes i alfabetització, impartits per professors voluntaris, acullen refugiats d'Afganistan, Somàlia, Iran i altres països que són escenari de guerres o greus problemes econòmics.



El nou curs escolar, que ja és aquí, comença amb l'esperança que pugui ser presencial, cosa que serà de gran ajuda per als més fràgils. Per preparar-se per aquest moment, en diverses ciutats italianes, com ara Gènova, Lecce, Nàpols, Milà, Pàdua, Pescara i Roma, per citar-ne algunes, centenars de voluntaris han fet torns a les escoles d'estiu, centres educatius d'estiu gratuïts per ajudar milers de nens a recuperar les matèries que havien estat descuidades i preparar-los per afrontar l'inici del curs amb tranquil·litat.

Però la voluntat d'anar a l'escola continua trobant molts obstacles. A Ucraïna, per exemple, hi ha moltes escoles destruïdes per la guerra. Segons les dades publicades per Kíiv, 2.400 escoles estan afectades i danyades —269 d'elles estan completament destruïdes— i, en general, menys del 60% de les escoles són segures i estan en condicions de reobrir.

Mentre milions de famílies esperen la represa del curs, Sant'Egidio espera que es doni a l'educació el lloc que es mereix, que tothom tingui la possibilitat d'accedir a les activitats educatives d'escoles de tot tipus i nivells i que ningú es quedi enrere, perquè el dret a l'educació és un dret universal que tothom hauria de tenir.