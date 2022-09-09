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Pregària de la Santa Creu. Meditació de Francesco Tedeschi sobre l'Evangeli de Lluc 6,39-45

9 Setembre 2022 - ROMA, ITÀLIA

Oración en vivo

Record del pare Alexander Men, sacerdot ortodox de Moscou que vas ser brutalment assassinat el 1990.

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