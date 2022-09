news

Una delegació de la “Germandat Jueva-Musulmana” visita la Comunitat de Sant'Egidio

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El passat 6 de setembre la Comunitat va rebre la visita d'una delegació argentina, amb el rabí Shaul Bonino (coordinador de la capellania israelita argentina “Pidion Shivuim” - Redención de los Cautivos) i l'imam Marwam Gill, argentí d'origen pakistanès. Tots dos pertanyen a la Germandat Jueva-Musulmana que promou el diàleg interreligiós i la cultura de la trobada. Anaven acompanyats per l'imam Ataul Wasih Tariq, director de l'associació The Ahmadiyya Muslim Jama'at a Itàlia.



De fet, Argentina és el país llatinoamericà amb major presència de totes les denominacions i religions cristianes. Durant molt de temps i sobretot durant el segle XX, ha estat un país de trobada i lloc de refugi de minories perseguides, on s'han creat comunitats de moltes confessions, que conviuen a la megalòpolis de Buenos Aires.



Durant la visita a Sant'Egidio, van voler veure especialment la sala de la Pau i alguns símbols que uneixen jueus i cristians a l'església de Sant'Egidio, com el canelobre de set braços i l'altar de la Paraula de Déu. El rabí Shaul va donar un salteri en hebreu i espanyol, per combinar-lo amb les nombroses Bíblies en tots els idiomes que donen fe de la necessitat que la Paraula de Déu arribi a totes les cultures.



Més tard, es van reunir amb alguns representants de Gent de Pau que estudien a l'Escola de Llengua i Cultura Italiana. “Com a musulmana, a la Comunitat de Sant'Egidio he après a servir els altres, perquè he descobert que hi ha persones més pobres que jo”, va dir l'Azza, una de les estudiants.



“Veig en vosaltres l'expressió de l'encíclica Fratelli Tutti”, va dir l'imam, durant la trobada amb algunes famílies dels corredors humanitaris que viuen allotjats al Palazzo Leopardi. En sortir de l'Escola, el Rabí Shaul va concloure la visita comentant: “Vaig pensar que venia a visitar una institució, gent que treballa 'sobre el paper' i, en canvi, he conegut una família, m'he sentit com a casa”.