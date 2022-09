news

Al funeral de sor Maria de Coppi, una delegació de Sant'Egidio es va unir al dolor i la pregària dels nombrosos moçambiquesos que van voler recordar-la

El funeral de la germana Maria De Coppi, la monja comboniana assassinada fa uns dies durant un atac jihadista a Chipete, al nord de Moçambic, va tenir lloc a la missió comboniana de Carapira.



Moltes persones de les diòcesis de Nacala i Nampula, on la monja va servir durant 60 anys, van acudir a la cerimònia. Entre elles, també hi havia una delegació de la Comunitat, present en aquella zona des de fa temps, i que avui es dedica especialment a acollir desplaçats de les regions més afectades pel terrorisme.



Hi havia una gran emoció entre la gent, entre tots els que coneixien la germana Maria pel seu treball amb els més pobres, especialment amb les dones i els joves. L'atac en què va perdre la vida ha creat una nova onada de desplaçats que fugen no només de Chipete sinó de tota la zona del voltant.



