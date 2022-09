news

Missatge del president de la Comunitat de Sant'Egidio per la mort de la reina Elisabet II

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Amb motiu de la mort de la reina Elisabet II, el president de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, va enviar un missatge de condol a l'ambaixador del Regne Unit davant la Santa Seu, Christopher John Trott. En publiquem la traducció:

Benvolgut ambaixador Trott, estimat amic,

permeteu-me expressar el meu més sincer condol per la pèrdua de sa majestat la reina Elisabet II. Les seves set dècades de servei són un testimoni de la seva profunda dedicació al seu país. Deixa enrere un llegat de servei públic i ha ajudat a guiar el món i la Commonwealth a través de moments de gran canvi. Que tots aprenguem del seu profund compromís de servei.

Estic segur que sa majestat el rei Carles III, inspirat i reconfortat per les expressions de solidaritat i proximitat de persones de tot el món, guiarà el país en l'esperit i l'exemple de Sa Majestat.

Sapigueu que jo i la Comunitat de Sant'Egidio preguem per vosaltres i pel vostre país en aquests dies. Que la gent del Regne Unit i la Commonwealth rebin consol en aquests moments de dolor.