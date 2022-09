news

Jornada per Ucraïna: el 14 de setembre, a tot arreu on Sant'Egidio és present, pregarem per invocar la pau

Per invitació de monsenyor Gintaras Grušas, arquebisbe de Vílnius i president del Consell de Conferències Episcopals Europees (CCEE) el 14 de setembre, festa de l'Exaltació de la Santa Creu, se celebrarà un dia de pregària a Europa per invocar la pau a Ucraïna. La Comunitat de Sant'Egidio també s'adhereix a la iniciativa, pregant a tot arreu on és present, avalant la crida del papa Francesc, que demana a tothom que siguin constructors de pau i que preguin perquè els pensaments i els projectes d'harmonia i reconciliació s'estenguin per tot el món”.

Llista d'esdeveniments

Roma

Basílica de Santa Maria de Trastevere, 20 h

Madrid

Església de Nuestra Señora de las Maravillas, 20h

Gènova

Basílica dell'Annunziata, 19:30h

Messina

Església de San Giuseppe, 19:30h

Budapest (Hongria)

Kaniziusz Szent Péter templom, 18:30 h

La llista de cites s'actualitza constantment