Sant Titus Brandsma, màrtir del nazisme, és recordat a la Basílica de Sant Bartomeu de l'Illa, memorial dels Testimonis de la Fe dels segles XX i XXI

El divendres 16 de setembre a les 18h , la Congregació General de l'Orde dels Carmelites, reunida a Roma des del 5 de setembre, va anar a la Basílica de Sant Bartomeu de l'Illa on va lliurar una carta autògrafa de St. Titus Brandsma, que estarà entre els records dels nous màrtirs dels segles XX i XXI.



Sant Titus Brandsma va néixer el 23 de febrer de 1881 a Wonseradeel, a Frísia, una província al nord dels Països Baixos. Després d'acabar la seva educació secundària en un col·legi franciscà, va decidir ingressar a l'Orde dels Carmelites. Va començar el seu noviciat a Boxmeer el setembre de 1898. Va fer la seva primera professió l'octubre de 1899 i va ser ordenat sacerdot el 17 de juny de 1905. Després de continuar els seus estudis a la Universitat Gregoriana de Roma, es va doctorar en Filosofia el 1909. També va conrear el seu interès pel periodisme i les publicacions: a finals de 1935 es va convertir en secretari espiritual de la Unió Nacional de Periodistes Catòlics. En aquest càrrec, va animar els editors a oposar-se a la publicació de propaganda nazi als diaris catòlics i a la premsa generalista perquè era especialment crític amb l'antisemitisme.



Quan els nazis van envair els Països Baixos al maig de 1940, Titus era secretari de l'arquebisbe d'Utrecht i va animar els bisbes a denunciar la persecució dels jueus i la violació dels drets humans en general per part dels invasors. La negativa dels diaris catòlics a publicar propaganda nazi va marcar el destí de Titus. Havia acceptat lliurar personalment una carta dels bisbes catòlics a cada editor. Aquella carta ordenava als editors que no complissin una nova llei que els obligava a publicar anuncis i articles oficials nazis. Titus es va reunir amb catorze editors abans de ser arrestat per la Gestapo a Nimega el 19 de gener de 1942.



Internat a Scheveningen i Amersfoort, als Països Baixos, va ser deportat a Dachau el juny del mateix any. Sota aquell dur règim, la seva salut es va deteriorar ràpidament i va ser traslladat a l'hospital del camp ja la tercera setmana de juliol. Es va sotmetre a experiments químics abans de ser assassinat amb una injecció letal el 26 de juliol de 1942. El dia de la seva mort, els bisbes holandesos van publicar una carta pastoral en què protestaven fermament contra la deportació dels jueus dels Països Baixos.



Abans de la seva execució, Titus havia pregat perquè Déu ajudés a la infermera que li posaria la injecció a penedir-se de les seves accions al camp. També li va donar la seva corona de rosari, encara que ella va protestar perquè no era catòlica practicant. Uns anys més tard, la mateixa dona va acudir a un priorat carmelita per demanar perdó i va ser testimoni del procés de beatificació, que va tenir lloc a Roma el 3 de novembre de 1985.