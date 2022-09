news

L'alcalde de Lviv, Andrii Sadovii, visita la seu de Sant'Egidio, punt de partida de l'ajuda humanitària en aquests temps de guerra

En els últims dies, Andrii Sadovii ha visitat la seu de la Comunitat de Sant'Egidio i ha conegut el treball de coordinació de l'ajuda humanitària enviada a les regions de l'est i sud d'Ucraïna.

L'alcalde ha vist de primera mà la tasca de Sant'Egidio per acollir refugiats a Lviv: en els primers mesos de la guerra van ajudar les persones que passaven per l'estació de tren i les que estaven allotjades als centres d'acollida de la ciutat; des del passat mes de juny van obrir un centre d'ajuda per a refugiats, on lliuraven prop de 2000 aliments els paquets cada mes, així com roba i altres productes de primera necessitat.

L'alcalde ha mostrat l'agraïment de la ciutat per la tasca de Sant'Egidio, que amb els seus serveis de proximitat a les persones sense llar i a la gent gran de Lviv, ha sabut donar resposta a la gran necessitat provocada per la guerra a la ciutat i a to Ucraïna.