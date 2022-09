cita

El 25 de setembre a Madrid, el cardenal Carlos Osoro Sierra presideix la litúrgia “Morir d'esperança”

A les 19:00 hores a la Catedral de l'Almudena

Juntament amb la Comunitat de Sant'Egidio, l'Arxidiòcesi de Madrid anuncia, amb motiu de la Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat, la celebració el diumenge 25 de setembre a les 19:00 hores a la Catedral de Nostra Senyora de l'Almudena, sota la presidència del Cardenal Arquebisbe de Madrid Carlos Osoro Sierra, de la litúrgia “Morir d'esperança”, en memòria dels milers de persones que moren cada any amb l'esperança d'una vida millor a Europa. Record, pregària, reflexió i compromís amb un drama que no para de créixer davant d'una mentalitat que condemna milers de persones a emprendre viatges perillosos per moltes fronteres terrestres i marítimes. No són una estadística. Tenen un nom, una història, una família i es mereixen un futur. Per això els recordem amb els seus noms i històries per reviure el compromís de construir aquest futur juntament amb ells, com ens convida a fer el papa Francesc en el seu missatge.